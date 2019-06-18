2019-06-18T13:42:00+03:00
Происшествия

Новокузнечанин хотел сбежать из страны после смертельного ДТП

Мужчину будут судить
Екатерина БОРМОТОВА
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В результате аварии погиб 46-летний пассажир иномаркиВ результате аварии погиб 46-летний пассажир иномаркиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Новокузнецке водитель планировал скрыться за границей после смертельного ДТП. Мужчину задержали в Алтайском крае.

Смертельная авария, которую совершил 40-летний новокузнечанин, произошла в марте этого года. Мужчина передвигался по городу на автомобиле Toyota Camry, будучи лишенным прав за нетрезвую езду. В салоне, помимо него, были пассажиры, которые находились на заднем сиденье и не были пристегнуты ремнями безопасности.

- На одной из улиц в Кузнецком районе города водитель не справился с управлением, допустил занос с последующим выездом на разделительную полосу, где совершил наезд на опору уличного освещения. После удара иномарку выбросило на обочину дороги, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате аварии погиб 46-летний пассажир иномарки. При этом виновник ДТП с места аварии скрылся. Через несколько дней его задержали в Алтайском крае: оказалось, что в дальнейшем мужчина планировал покинуть страну.

За оставление места ДТП новокузнечанина заключили под стражу на 15 суток. Кроме того, он стали фигурантом уголовного дела за нарушение правил дорожного движения. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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