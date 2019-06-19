Кузбасского предпринимателя поймали на торговле алкоголем ночью
В Ленинске-Кузнецком продавец торговала алкоголем ночью. Теперь хозяина торговой точки ждет крупный штраф.
В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов на проспекте Текстильщиков ночью продают алкоголь. В ходе проверки данное сообщение подтвердилось – покупатель смог приобрести в магазине бутылку пива, несмотря на запрет.
В отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит торговая точка, был составлен административный протокол. За нарушение законодательства ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, а также конфискация алкогольной продукции.
- Собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в суд, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
ИСТОЧНИК KP.RU