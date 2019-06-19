Кузбасского предпринимателя поймали на торговле алкоголем ночью

СЕГОДНЯ 03:06 2019-06-19T03:06:32+03:00

За нарушение законодательства предпринимателю грозит штраф до 40 тысяч рублей Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Ему грозит штраф до 40 тысяч рублей

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В Ленинске-Кузнецком продавец торговала алкоголем ночью. Теперь хозяина торговой точки ждет крупный штраф.

В полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов на проспекте Текстильщиков ночью продают алкоголь. В ходе проверки данное сообщение подтвердилось – покупатель смог приобрести в магазине бутылку пива, несмотря на запрет.

В отношении индивидуального предпринимателя, которому принадлежит торговая точка, был составлен административный протокол. За нарушение законодательства ему грозит штраф до 40 тысяч рублей, а также конфискация алкогольной продукции.

- Собранные полицейскими материалы направлены на рассмотрение в суд, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU