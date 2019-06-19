Два дня в Новокузнецке будут выть сирены
Тревожный вой сирен в течение двух дней будет слышен над Новокузнецком. Впрочем, горожан призывают не беспокоиться: будет проводиться плановая проверка системы оповещения.
Проверка системы оповещения будет проводиться во всех районах города. Так, жители Центрального, Кузнецкого, Куйбышевского и Орджоникидзевского районов услышат сирены 19 июня в промежуток между 10.00 и 14.00. А на следующий день, 20 июня, в это же время взвоют сирены в Заводском и Новоильинском районах.
- Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять спокойствие, - отметили в пресс-службе УЗНТ города Новокузнецка.
ИСТОЧНИК KP.RU