СЕГОДНЯ 05:53 2019-06-19T07:27:17+03:00

Два дня в Новокузнецке будут выть сирены. ФОТО: пресс-служба УЗНТ города Новокузнецка.

Проверка системы оповещения будет проводиться во всех районах города

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Тревожный вой сирен в течение двух дней будет слышен над Новокузнецком. Впрочем, горожан призывают не беспокоиться: будет проводиться плановая проверка системы оповещения.

Проверка системы оповещения будет проводиться во всех районах города. Так, жители Центрального, Кузнецкого, Куйбышевского и Орджоникидзевского районов услышат сирены 19 июня в промежуток между 10.00 и 14.00. А на следующий день, 20 июня, в это же время взвоют сирены в Заводском и Новоильинском районах.

- Управление по защите населения и территории города обращается к новокузнечанам с просьбой сохранять спокойствие, - отметили в пресс-службе УЗНТ города Новокузнецка.

ИСТОЧНИК KP.RU