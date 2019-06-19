2019-06-19T09:42:36+03:00
Происшествия

На выезде из Кемерова насмерть сбили велосипедиста

Мужчина выехал на проезжую часть прямо под колеса автомобиля
Екатерина РОМАНОВА
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На выезде из Кемерова насмерть сбили велосипедиста. ФОТО: vk.com,"Регион 42"На выезде из Кемерова насмерть сбили велосипедиста. ФОТО: vk.com,"Регион 42"
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Утром 19 июня в Кемерове случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Здесь под колесами автомобиля погиб велосипедист.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось на выезде из Кемерова, на Кузнецком проспекте, около 9.20. Автолюбители, ставшие очевидцами аварии, выложили фотографии с места ДТП в социальные сети.

- По предварительным данным, велосипедист ехал по обочине дороги. Неожиданно он выехал на проезжую часть прямо перед автомобилем Honda Civic. В результате этого иномарка совершила наезд на велосипедиста, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. - Велосипедист погиб на месте.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП. Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, призывают автомобилистов, велосипедистов и пешеходов быть предельно внимательными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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