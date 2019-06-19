Младенец в сумке: новокузнечанка выбросила новорожденную дочь на помойку

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-19T13:20:31+03:00

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Страшную находку сделал новокузнечанин, вышедший на прогулку со своей собакой. Возле мусорных контейнеров он обнаружил сумку с младенцем.

18 июня один из жителей Центрального района отправлся гулять со своей собакой. Та убежала к мусорным контейнерам и никак не хотела возвращаться. Когда хозяин собаки подошел туда же, чтобы забрать питомца, он увидел спортивную сумку. А в сумке – ребенок. Мужчина тут же вызвал скорую помощь и полицию. Увы, врачи могли лишь констатировать смерть младенца.

Сотрудники полиции в течение суток смогли найти мать ребенка. Ею оказалась 21-летняя местная жительница. Она созналась, что родила девочку дома, а потом положила в сумку и отнесла на помойку.

- Судебно-медицинское исследование показало, что ребенок родился доношенный, живорожденный, в настоящее время устанавливается причина его смерти, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела женщине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, генетическая экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU