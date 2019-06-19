СЕГОДНЯ 13:36 2019-06-19T13:36:17+03:00

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В центре Кемерова на три дня ограничат движение автотранспорта. Также на некоторых улицах запретят парковку.

С 19 по 21 июня в городе будут действовать ограничения для автомобилистов. Это связано с проведением торжественного приема, посвященного выпуску воспитанников губернаторских образовательных учреждений. Он пройдет 21 июня в парке Жукова.

В связи с мероприятием с 20.00 часов 19 июня до 13.00 часов 21 июня будет запрещена парковка на улице Мичурина – от улицы Красноармейской до улицы Васильева.

20 июня на этом же участке с 16.00 до 19.00, а также 21 июня с 9.00 до 13.00 ограничат движение автотранспорта.

-Кроме того, завтра, 20 июня на площади Пушкина 20 июня с 15.00 до 17.00 пройдет инструктаж нарядов комплексных сил Управления МВД России по городу Кемерово. В связи с этим с 20.00 часов 19 июня до 17.00 часов 20 июня будет запрещена стоянка автотранспорта на следующих участках: по площади Пушкина, по улице Орджоникидзе – от проспекта Советского до улицы Островского, по улице Арочная – от улицы Орджоникидзе до улицы Кирова, по улице Островского – от площади Пушкина до улицы Весенняя, по улице Притомской Набережной – от улицы Красной до улицы Островского.

20 июня с 15.00 до 17.00 на этих же участках будет ограничено движение.

В мэрии добавили, что автомобили нарушителей будут перемещены на площадь у цирка.

ИСТОЧНИК KP.RU