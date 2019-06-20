В филармонии Кузбасса почистят и настроят орган

СЕГОДНЯ 06:12 2019-06-20T06:31:07+03:00

Чтобы звук был чистым: в Государственной филармонии Кузбасса проведут чистку и настройку органа. Фото: пресс-служба администрации Кемеровской области.

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Единственный в Кузбассе большой акустический орган уже начали готовить к новому концертному сезону. Для этого из Германии прибыли специалисты: именно им предстоит провести капитальный ремонт и настройку органа. Они уже приступили к демонтажу конструкций и готовы начать тщательную диагностику состояния труб и механизмов. Специалистам предстоит очистить орган от пыли и загрязнений, при необходимости произвести необходимый ремонт. Завершение работ запланировано на август.

- Иметь орган - это не только большая удача для горожан и вопрос престижа филармонии, но и огромная ответственность, - цитирует слова представителя филармонии пресс-служба администрации Кемеровской области. - Королю инструментов требуется особое, бережное отношение и регулярный уход.

Справка «КП»:

Орган в филармонии был установлен в 1983 году мастерами народного предприятия франкфуртской фирмы «Зауэр». Послушать звучание уникального инструмента приезжают слушатели из разных городов Кемеровской области. Инструмент насчитывает 2 тысячи труб, самая маленькая из которых - не более 20 сантиметров, а самая большая - 6 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU