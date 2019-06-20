2019-06-20T08:04:57+03:00
Происшествия

В Кемерове начальника ж/д станции обвиняют в мошенничестве

Его дело передано в суд
Екатерина БОРМОТОВА
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В декабре 2017 года мужчина через посредников получил 110 тысяч рублей от представителя компании, которая занимается поставкой каменного угляВ декабре 2017 года мужчина через посредников получил 110 тысяч рублей от представителя компании, которая занимается поставкой каменного угляФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В Кемерове суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве, которое возбуждено в отношении начальника железнодорожной станции. Через посредников мужчина получил больше 100 тысяч рублей за услугу, которую в итоге не оказал.

Уголовное дело о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, было возбуждено в отношении начальника станции Артышта-2 Западно-Сибирской железной дороги. В декабре 2017 года мужчина через посредников получил 110 тысяч рублей от представителя компании, которая занимается поставкой каменного угля. За эти деньги он должен был обеспечить гарантированную поставку вагонов под загрузку, их оформление и отправку в путь даже в период возможных ограничений и запретов.

- В действительности начальник станции Артышта-2 никаких действий не предпринимал и не мог предпринять, в связи с отсутствием у него соответствующих полномочий, - сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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