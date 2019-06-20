СЕГОДНЯ 10:04 2019-06-20T11:27:14+03:00

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В Чебулинском районе построили новую дорогу. Ее протяженность составляет почти восемь километров.

В Кузбассе прошла приемка работ на участке автомобильной дороги Новосибирск - Иркутск - Усть-Чебула - Дмитриевка. Здесь дорожные рабочие уложили асфальтобетонное покрытие и отсыпали обочины. Общая стоимость работ составила порядка 130 миллионов рублей.

Ранее дорога, связывающая два села, была отсыпана щебнем, теперь же жители Усть-Чебулы и Дмитриевки могут ехать по ровному асфальту.

Строительство объекта протяженностью 7,7 километра проводилось в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Раньше он назывался «Безопасные и качественные дороги» и действовал только в агломерациях. Теперь же федеральное финансирование будет направляться и на строительство дорог регионального значения.

- В проекте участвуют теперь не только Кемерово, Новокузнецк и Кемеровский район, как это было раньше, но и дороги регионального значения всей области. За шесть лет проекта мы должны привести в порядок 723 километра дорог регионального значения, на эти цели будет направлено финансирование в объеме 15,14 миллиарда рублей, - сообщили в департаменте жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU