2019-06-20T11:30:08+03:00
Общество

За полгода из Кузбасса выдворили почти 100 нелегалов

В ближайшие пять лет они не смогут вернуться в страну
Ирина АВТУШКО
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В ближайшие пять лет иностранцы не смогут вернуться в страну.В ближайшие пять лет иностранцы не смогут вернуться в страну.Фото: Константин НАГОВИЦЫН
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За полгода из Кузбасса выдворили почти 100 нелегалов. В ближайшие пять лет они не смогут вернуться в страну.

Как отметили в УФССП России по Кемеровской области, с наступлением лета увеличивается сезонная миграция иностранцев в регион, но при этом они нарушают режим пребывания на территории России и не соблюдают требования закона об ограничении на осуществление отдельных видов деятельности.

- Из общего числа выдворяемых большинство приходится на граждан Таджикистана и Узбекистана, остальные - граждане Азербайджана, Украины, Казахстана, Киргизии, Армении, Грузии, - уточнили в ведомстве.

Всего с начала 2019 года судебные приставы сопроводили до пункта пропуска через государственную границу и обеспечили отправку из страны 91 мигранта. В ближайшие пять лет они не смогут повторно въехать на территорию страны.

В 2018 году из области было выдворено 198 иностранных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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