В Кемеровском районе запретили работу скважины с грязной водой

СЕГОДНЯ 05:25 2019-06-21T06:28:30+03:00

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В деревне Андреевка Кемеровского района приостановили эксплуатацию скважины с водой. Местная питьевая вода не соответствует санитарным нормам.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области проверили деятельность муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное управление Кемеровского района» и нашли нарушения по части санитарно-эпидемиологических правил. В частности, было установлено, что холодная питьевая вода из водозаборной скважины, расположенной на улице Звездной, и питьевая вода из разводящей сети жилого дома не соответствуют санитарным нормам.

Поскольку выявленные нарушения могут причинить вред здоровью людей, в отношении юридического лица был составлен административный протокол. Материалы были переданы в суд, который постановил временно запретить пользоваться скважиной. Запрет будет действовать 30 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU