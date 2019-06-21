В больнице Новокузнецка обнаружили холеру

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-21T08:20:51+03:00

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В одной из новокузнецких больниц произошло ЧП: сюда пришла женщина с необычными симптомами. Врачи заподозрили у нее холеру, а дальше история приняла необычный оборот.

Новокузнечанка обратилась в больницу с жалобами на частый жидкий стул, одышку и слабость. А позже она рассказала, что некоторое время назад вернулась из Индии. Врачи тут же заподозрили, что у пациентки не просто расстройство желудка, а опасное инфекционное заболевание – холера. Больную тут же изолировали, помещение заблокировали. Затем оповестили руководство, вызвали бригаду скорой помощи и другие службы, провели дезинфекцию и начали работу по выявлению контактных лиц.

Впрочем, на самом деле никакой больной не было, а в больнице №29 проходили учения. Причем специалисты продемонстрировали свою компетентность и высокий профессиональный уровень подготовки.

- Подобные учения помогают персоналу оттачивать навыки оказания первой помощи больным с особо опасными инфекциями, – отметил главный врач Новокузнецкой городской клинической больнице № 29 Вадим Валуев.

ИСТОЧНИК KP.RU