2019-06-21T18:35:34+03:00
Происшествия

24-летний кемеровчанин из-за 10 килограммов соли лишился свободы

Мужчина может навсегда остаться за решеткой
Екатерина РОМАНОВА
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24-летний кемеровчанин из-за 10 килограммов соли лишился свободы. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.24-летний кемеровчанин из-за 10 килограммов соли лишился свободы. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.
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10 килограммов «соли» за несколько раз перевез 24-летний кемеровчанин из Новосибирска в родной город. Мужчина сейчас находится под стражей, а в будущем может навсегда лишиться свободы.

Молодой кемеровчанин в поисках легких, но опасных денег решил заниматься распространением наркотиков. Осенью он привез из Новосибирской области в Кузбасс около 10 килограммов наркотических средств. Затем он оборудовал закладки в Кемерове, Прокопьевском и Новокузнецком районах. Однако о его преступном бизнесе стало известно сотрудникам полиции. Наркосбытчика они задержали, а партию запрещенных веществ изъяли. Мужчину заключили под стражу и завели в отношении него уголовное дело.

- В настоящее время следователем собрана доказательственная база, изобличающая противоправную деятельность фигуранта. Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции инкриминируемой статьи предусматривают в качестве максимальной меры наказания пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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