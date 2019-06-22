300 животных на грани выживания: кемеровский приют просит о помощи

СЕГОДНЯ 06:08 2019-06-22T06:08:37+03:00

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Известный кемеровский приют для бездомных животных просит о помощи. Из-за накопившихся долгов около 300 подопечных находятся на грани выживания.

У каждого из 300 подопечных приюта есть своя история: одних выбросили хозяева, а у других никогда и не было дома. И все они однажды попали в приют «Верный», где их кормят, поят, лечат. Кто-то находит потом новый дом но некоторые так и остаются в приюте. А ведь на содержание обретших временный дом животных нужны деньги, а их сейчас нет.

- На сегодняшний день долги приюта катастрофические - почти 200 тысяч рублей,- сообщается на сайте приюта. - Долг за покупку наполнителя для кошек 13,12 тысячи рублей, за покупку корма для собак и глистогонных таблеток для кошек – 47,5 тысячи рублей, за услуги ветеринара – 28,8 тысячи рублей.

За лето приюту нужно построить дополнительные вольеры для собак, а это – еще 96 тысяч рублей. Несмотря на долги, животные в приюте содержатся в достойных условиях: здесь всегда чисто, все питомцы сыты и ухожены. А ведь это – тоже колоссальный труд.

- Мы просим каждого оказать посильную помощь... 10, 20, 50, 100 рублей очень помогут сдвинуть долги с мертвой точки... – отмечают владельцы приюта.

Помочь подопечным приюта «Верный» можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU