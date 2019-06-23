Пациенты горбольницы остались без маммографа в Мариинске

СЕГОДНЯ 04:04 2019-06-23T04:04:27+03:00

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В Мариинске пациенты городской больницы остались без маммографа. Рентген-кабинет, где находилось оборудование, закрыли на полтора месяца.

Проверку Мариинской городской больницы, расположенной на улице Ленина, 1, провели сотрудники Управления Роспотребнадзора Кузбасса. В результате было установлено, что эксплуатация рентгенодиагностического кабинета №117 с источником ионизирующего излучения – маммографом, осуществляется с нарушениями. Здесь отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с источниками ионизирующего излучения санитарным правилам.

Поскольку эксплуатация кабинета с нарушениями может создать угрозу здоровью пациентов и персонала больницы, в отношении руководства медучреждения был составлен административный протокол. Кроме того, материалы проверки были переданы в суд, который приостановил эксплуатацию рентген-кабинета №117 на 45 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU