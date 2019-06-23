Риелтор-мошенник обманул жительницу Прокопьевска

СЕГОДНЯ 05:01 2019-06-23T05:49:22+03:00

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В Прокопьевске местная жительница попалась на удочку риелтора-мошенника. Женщина пыталась арендовать квартиру, но в итоге лишилась денег.

На одном из популярных сайтов 43-летняя прокопчанка нашла объявление об аренде квартиры. Позвонив по указанному номеру, женщина узнала, что за квартиру нужно внести предоплату, так как спрос на нее велик. Сумма аванса составила 4000 рублей.

- Потерпевшая доверилась собеседнику и перевела деньги на указанный счет. После этого она получила договор аренды и номер телефона якобы хозяйки квартиры. Однако дозвониться до нее горожанка не смогла, а риелтор перестал отвечать на звонки, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Сейчас полиция предпринимает попытки розыска мошенников. Уже известно, что номера, на которые звонила горожанка, зарегистрированы в Казани и в Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU