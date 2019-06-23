Кузбассовец пойдет под суд за велопрогулку

СЕГОДНЯ 10:21 2019-06-23T10:21:27+03:00

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Житель Ленинска-Кузнецкого пойдет под суд из-за того, что прокатился на велосипеде. Но не тяга к здоровому образу жизни сгубила мужчину, а то, что он присвоил чужой велосипед.

22-летний житель Ленинска-Кузнецкого попросил у своего знакомого велосипед, чтобы покататься. Во время велопрогулки он оценил удобство и скорость велосипеда и решил не возвращать его хозяину. Хозяину это совсем не понравилось, и он обратился за помощью в полицию. Стражи порядка задержали любителя чужих велосипедов. К слову, он уже имел проблемы с законом, так что перед судом мужчина предстанет не в первый раз.

- Злоумышленник признался, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Задержанный стал фигурантом уголовного дела. Велосипед полицейские изъяли и вернули законному владельцу, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

К слову, ущерб оценен в 12,5 тысячи рублей, а любителю чужих велосипедов грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU