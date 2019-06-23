2019-06-23T13:15:37+03:00
Общество

Бился на морально-волевых: кузбассовец со сломанной рукой победил на турнире по кикбоксингу

С победой боксера поздравил Сергей Цивилев
Екатерина РОМАНОВА
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Бился на морально-волевых: кузбассовец со сломанной рукой победил на турнире по кикбоксингу. ФОТО: пресс-служба администрации Кемеровской области.Бился на морально-волевых: кузбассовец со сломанной рукой победил на турнире по кикбоксингу. ФОТО: пресс-служба администрации Кемеровской области.
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Накануне в Париже прошел турнир по кикбоксингу. Двое спортсменов из Кузбасса одержали победы. Теплые слова поздравления им передал губернатор Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил кузбассовца Артема Вахитова с победой в турнире. Как оказалось, бой уроженец Прокопьевска вел со сломанной рукой.

- Артем Вахитов защитил чемпионский титул. Во время боя он сломал руку. Бился на морально-волевых. Вот она сила духа кузбассовцев! – с гордостью отметил Сергей Цивилев.

Еще один прокопчанин – Алексей Ульянов – также одержал победу в своей весовой категории. Как отметил Сергей Цивилев, бои получились непростыми, и их победители определились лишь судейскими решениями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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