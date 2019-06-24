Новокузнечане могут попасть под коммунальную амнистию

СЕГОДНЯ 03:15 2019-06-24T05:47:13+03:00

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Совсем скоро в Новокузнецке увеличатся цены на жилищно-коммунальные услуги. Однако некоторые граждане, которые оказались в крайне тяжелой жизненной ситуации, могут рассчитывать на коммунальную амнистию мэра.

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил о том, что горожане в тяжелой жизненной ситуации могут получить значительную финансовую поддержку для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Суть коммунальной амнистии - в финансовой помощи со стороны города или ресурсоснабжающей организации. В качестве примера Сергей Кузнецов привел беседу с жительницей города.

- Живет одинокая мама с двумя детьми-инвалидами. Когда семья была полной, они взяли ипотеку и оформили ее на мать. Потом родились дети-инвалиды. И муж не выдержал - ушел. Теперь она приходит ко мне на прием и просто плачет. Работать не может, потому что надо с детьми сидеть. А к ней стучатся сотрудники банка, коллекторы, - рассказал мэр. - И таких случаев немало!

Также глава города отметил, что по закону у каждого мэра есть резервный фонд, и, насколько он позволяет, мэр будет работать с каждым обратившимся в индивидуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU