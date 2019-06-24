Мужчина выпал из окна многоэтажки в Кемерове
В воскресенье в Кировском районе Кемерова произошло ЧП. Здесь из окна четвертого этажа одной из многоэтажек упал человек.
Инцидент произошел на улице Рекордной, 27 в Кировском районе. 43-летний мужчина по какой-то причине упал с балкона четвертного этажа. Очевидцы случившегося тут же вызвали бригаду скорой. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, а потом доставили в больницу.
Сейчас за жизнь пострадавшего борются медики, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса».
К слову, с балкона, с которого предположительно упал мужчина, свисает простыня, по которой, возможно, пострадавший пытался спуститься вниз. Зачем он это делал, предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов, как и прочие причины и обстоятельства случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU