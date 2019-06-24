Торопилась в магазин: пьяная новокузнечанка упала со второго этажа

СЕГОДНЯ 10:41 2019-06-24T10:41:21+03:00

Женщина не смогла выйти в дверь, так как обломила ключ в замочной скважине Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Новокузнецке местная жительница пострадала от любви к алкоголю. Чтобы купить спиртное, она решила выйти из квартиры через окно, но попытка оказалась неудачной.

Инцидент произошел вечером 23 июня на проспекте Шахтеров в Новобайдаевском районе. около 22.30 со второго этажа упала женщина – очевидцы вызвали ей скорую помощь. Прибывшие медики доставили новокузнечанку в больницу.

Оказалось, что нетрезвая женщина торопилась в магазин за алкоголем, но выйти в дверь не смогла, так как обломила ключ в замочной скважине. Но это не остановило горожанку: она связала простыни, чтобы спуститься вниз через окно. Однако такой ход привел к неудаче: новокузнечанка практически сорвалась и упала вниз, сообщает «правоохранительный портал Кузбасса».

Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU