2019-06-24T10:41:21+03:00
Происшествия

Торопилась в магазин: пьяная новокузнечанка упала со второго этажа

Женщина хотела спуститься по простыням за алкоголем, но сорвалась
Екатерина БОРМОТОВА
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Женщина не смогла выйти в дверь, так как обломила ключ в замочной скважинеЖенщина не смогла выйти в дверь, так как обломила ключ в замочной скважинеФото: Андрей КОПАЛОВ
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В Новокузнецке местная жительница пострадала от любви к алкоголю. Чтобы купить спиртное, она решила выйти из квартиры через окно, но попытка оказалась неудачной.

Инцидент произошел вечером 23 июня на проспекте Шахтеров в Новобайдаевском районе. около 22.30 со второго этажа упала женщина – очевидцы вызвали ей скорую помощь. Прибывшие медики доставили новокузнечанку в больницу.

Оказалось, что нетрезвая женщина торопилась в магазин за алкоголем, но выйти в дверь не смогла, так как обломила ключ в замочной скважине. Но это не остановило горожанку: она связала простыни, чтобы спуститься вниз через окно. Однако такой ход привел к неудаче: новокузнечанка практически сорвалась и упала вниз, сообщает «правоохранительный портал Кузбасса».

Обстоятельства произошедшего устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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