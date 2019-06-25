2019-06-25T05:07:53+03:00
Происшествия

В Кузбассе коммунальщики помешали вору обогатиться

Мужчина спрятал украденные ноутбуки в контейнер, который вывезли на свалку
Екатерина БОРМОТОВА
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В Новокузнецке коммунальщики помешали вору обогатиться на украденном. Мужчина спрятал похищенные из школы ноутбуки в мусорном контейнере, а когда вернулся, понял, что коммунальщики вывезли мусор на свалку.

Куйбышевский районный суд вынес приговор 39-летнему жителю Ленинск-Кузнецкого района, которого обвиняли в краже. В марте злоумышленник проник в школу, откуда вынес компьютер стоимостью 17 тысяч рублей. Мужчина продал похищенное прохожему за 1,3 тысячи рублей, которые потратил на алкоголь.

В ходе разбирательства полицейские выяснили, что кузбассовец причастен еще к одной краже из школы. Несколькими днями ранее он проник в другое образовательное помещение, откуда украл пять ноутбуков.

- Преступление злоумышленник совершил, находясь в состоянии опьянения. Он планировал продать похищенную технику, а вырученные деньги потратить на алкоголь. Однако, возвращаясь с места преступления, он заметил на улице патрульный автомобиль и спрятал украденные ноутбуки в мусорном контейнере, а когда вернулся, то обнаружил, что их содержимое уже вывезли коммунальные службы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Суд приговорил мужчину к 1,5 годам в колонии-поселении. Кроме того, он должен возместить ущерб в размере 67 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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