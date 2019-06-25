2019-06-25T06:48:16+03:00
Общество

Для проведения анализов в кузбасской больнице использовали просроченные реагенты

А пациентов заставляли ездить за рецептами в далеко расположенную поликлинику
Екатерина РОМАНОВА
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Сразу несколько нарушений обнаружила прокуратура города Березовского в местной городской больнице. Как оказалось, здесь использовали препараты с истекшим сроком годности.

Нарушения законодательства об охране здоровья граждан выявила прокуратура во время проверки «Березовской городской больницы». Здесь в клинико-диагностической лаборатории на рабочих столах и в холодильниках были обнаружены препараты с истекшим сроком годности. Эти препараты применялись в качестве реагентов для проведения анализов гражданам. Заведующая лаборатории привлечена к ответственности: ей назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.

Еще одно нарушение обнаружили в поселке Барзас: здесь отсутствует врачебная амбулатория, а людей принимают в деревянном помещении 1971 года постройки. При этом за рецептами на жизненно необходимые лекарства жители вынуждены были ездить в поликлинику, которая расположена в 10 километрах от их места жительства.

- Прокурор города внес главному врачу ГБУЗ «Березовская городская больница» представление об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения которого учреждением подана заявка в департамент охраны здоровья Кемеровской области на образование фельдшерско-акушерского пункта в поселке Барзас, четыре должностных лица привлечены дисциплинарной ответственности, - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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