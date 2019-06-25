2019-06-25T08:33:27+03:00
Общество

Легендарный оркестр устроил в Кемерове музыкальное шоу

В Кузбассе дали концерт музыканты оркестра Росгвардии
Екатерина РОМАНОВА
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Легендарный оркестр устроил в Кемерове музыкальное шоу. ФОТО: Марина Горохова.Легендарный оркестр устроил в Кемерове музыкальное шоу. ФОТО: Марина Горохова.
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Образцово-показательный оркестр Росгвардии впервые дал концерт в Кемерове. Именно здесь состоялось завершающее гастрольный тур по Сибири выступление.

Концерт легендарного оркестра Росгвардии состоялся в музыкальном театре Кузбасса имени Боброва. Зрители тепло встретили музыкантов и вместе с вокалистами пели любимые народные и военные песни, которые в сочетании с живой музыкой родили непередаваемые эмоции.

Зрители с удовольствием пели вместе с вокалистами. ФОТО: Марина Горохова.

Зрители с удовольствием пели вместе с вокалистами. ФОТО: Марина Горохова.

- Мы никогда заранее не пишем тексты для ведущего и готовим программу в дороге перед выступлением в каждом гастрольном городе. Концерт рождается вживую, на глазах у зрителей, - отметил начальник Образцово-показательного оркестра войск национальной гвардии Российской Федерации заслуженный артист РФ полковник Игорь Левандовский.

Зрители тепло встретили музыкантов и вместе с вокалистами пели любимые народные и военные песни, которые в сочетании с живой музыкой родили непередаваемые эмоции.

Концерт стал яркой точкой в гастрольном туре. ФОТО: Марина Горохова.

Концерт стал яркой точкой в гастрольном туре. ФОТО: Марина Горохова.

Начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Евгений Рюмин вручил полковнику Левандовскому благодарность губернатора - - - Очень эмоциональный получился концерт, поделился начальник Управления Росгвардии по Кемеровской области генерал-майор полиции Юрий Кель. Мы зарядились от выступления музыкантов и надеемся, передали и им частичку нашей кузбасской теплоты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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