2019-06-25T12:48:33+03:00
Общество

В День молодежи в Новокузнецке состоится рок-фестиваль

Семь часов живой музыки и яркое шоу ждут гостей праздника
Екатерина РОМАНОВА
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В День молодежи в Новокузнецке состоится рок-фестиваль. ФОТО: Евгений Левин.В День молодежи в Новокузнецке состоится рок-фестиваль. ФОТО: Евгений Левин.
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В Новокузнецке в субботу р мамках празднования Дня молодежи состоится масштабный рок-фестиваль Rock Fiesta. Он объединит 13 кузбасских групп, играющих музыку разных направлений – от душевного блюза до жесткого хеви-метал.

В течение семи часов на главной сцене Кузнецкого района в Саду алюминщиков будут играть лучшие коллективы Новокузнецка и области. «Левый берег» и «Грязный Гарри», «The Sun Time» и «Neu Schauspiel», «Два злодея» и «Chеширская FM» - и это лишь часть новокузнецких групп! А ведь в гости на рок-фиесту приедут также «Живая вода» из Прокопьевска и две кемеровские группы – «А-Симметрия» и «АнгелиадА».

У каждой группы будет всего полчаса на то, чтобы покорить ваше сердце. Впрочем, хорошим музыкантам – а на фестивале будут только такие! – это не составит труда. А по-настоящему яркой, огненной и горячей точкой семичасового концерта станет огненное шоу Fenrir.

Праздник начнется 29 июня в 16:00, а завершится в 23:00. Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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