2019-06-26T12:29:02+03:00
Общество

Каждый шестой лишенный прав кузбассовец снова садится за руль пьяным

С начала года сотрудники ГИБДД повторно поймали 724 пьяных водителя [видео]
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В ГУ МВД Кузбасса прошел брифинг, посвященный работе по выявлению и привлечению к ответственности нетрезвых водителейВ ГУ МВД Кузбасса прошел брифинг, посвященный работе по выявлению и привлечению к ответственности нетрезвых водителейФото: Екатерина БОРМОТОВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе каждый шестой водитель, лишенный прав за пьяную езду, повторно садится за руль в состоянии опьянения. С начала года сотрудники кузбасской Госавтоинспекции поймали 724 таких водителя.

В 2019 году 4486 кузбасских водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, были отстранены от управления. За аналогичный период прошлого года прав лишились 5338 кузбассовцев. Сотрудники ГИБДД утверждают, что повторно пьяным за руль садится каждый шестой водитель.

Начальник управления ГИБДД Кузбасса о пьяных водителях.Екатерина БОРМОТОВА

- По Административному кодексу за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав до полутора лет. Но наших водителей это никак не пугает, они продолжают садиться пьяными за руль - причем как мужчины, так и женщины, - отметил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Евгений Нечаев.

Спикер отметил, что 59 процентов от числа привлеченных за пьяную езду водителей - в возрасте от 30 до 50 лет, то есть те, которые имеют большой стаж и опыт. 31 процент пьяных водителей в возрасте до 20 лет и 10 процентов - старше 50.

- Из статистики мы видим, что игнорируют ПДД и садятся пьяными за руль те, кто имеет опыт и стаж вождения, - добавил Нечаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасским больницам дополнительно выделили почти 1,8 миллиарда рублей
С карты Кузбасса исчез один район
В Кузбассе поймали почти 250 пьяных мотоциклистов и мопедистов
Пропавшая в Кемерове шестилетняя девочка найдена живой
Подросток погиб из-за баловства на турнике в Кузбассе
В Кузбассе маленький ребенок отравился наркотиками: проверка слуха
Кемерово может остаться без аквапарка
В Новокузнецке пропал 21-летний голубоглазый парень
Городские власти незаконно переселяли жителей Новокузнецка
В Междуреченске мужчина угрожал ножом администратору магазина
Кузбасский Агрофорум-2019 стартует 27 июня
Умер известный новокузнецкий журналист и предприниматель Юрий Чурсин
Жители Новокузнецка могут обследовать здоровье в торговых центрах
На каких кузбасских пляжах можно купаться
Из-за 20 тысяч рублей инспектор Ростехнадзора в Кузбассе лишился должности и свободы