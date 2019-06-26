Каждый шестой лишенный прав кузбассовец снова садится за руль пьяным
В Кузбассе каждый шестой водитель, лишенный прав за пьяную езду, повторно садится за руль в состоянии опьянения. С начала года сотрудники кузбасской Госавтоинспекции поймали 724 таких водителя.
В 2019 году 4486 кузбасских водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, были отстранены от управления. За аналогичный период прошлого года прав лишились 5338 кузбассовцев. Сотрудники ГИБДД утверждают, что повторно пьяным за руль садится каждый шестой водитель.
Начальник управления ГИБДД Кузбасса о пьяных водителях.Екатерина БОРМОТОВА
- По Административному кодексу за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав до полутора лет. Но наших водителей это никак не пугает, они продолжают садиться пьяными за руль - причем как мужчины, так и женщины, - отметил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Евгений Нечаев.
Спикер отметил, что 59 процентов от числа привлеченных за пьяную езду водителей - в возрасте от 30 до 50 лет, то есть те, которые имеют большой стаж и опыт. 31 процент пьяных водителей в возрасте до 20 лет и 10 процентов - старше 50.
- Из статистики мы видим, что игнорируют ПДД и садятся пьяными за руль те, кто имеет опыт и стаж вождения, - добавил Нечаев.
ИСТОЧНИК KP.RU