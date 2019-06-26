Каждый шестой лишенный прав кузбассовец снова садится за руль пьяным

СЕГОДНЯ 10:35 2019-06-26T12:29:02+03:00

В ГУ МВД Кузбасса прошел брифинг, посвященный работе по выявлению и привлечению к ответственности нетрезвых водителей Фото: Екатерина БОРМОТОВА

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В Кузбассе каждый шестой водитель, лишенный прав за пьяную езду, повторно садится за руль в состоянии опьянения. С начала года сотрудники кузбасской Госавтоинспекции поймали 724 таких водителя.

В 2019 году 4486 кузбасских водителей, которые сели за руль в нетрезвом виде, были отстранены от управления. За аналогичный период прошлого года прав лишились 5338 кузбассовцев. Сотрудники ГИБДД утверждают, что повторно пьяным за руль садится каждый шестой водитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/716729" frameborder="0"></iframe> Начальник управления ГИБДД Кузбасса о пьяных водителях.Екатерина БОРМОТОВА

- По Административному кодексу за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей, а также лишение прав до полутора лет. Но наших водителей это никак не пугает, они продолжают садиться пьяными за руль - причем как мужчины, так и женщины, - отметил начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Евгений Нечаев.

Спикер отметил, что 59 процентов от числа привлеченных за пьяную езду водителей - в возрасте от 30 до 50 лет, то есть те, которые имеют большой стаж и опыт. 31 процент пьяных водителей в возрасте до 20 лет и 10 процентов - старше 50.

- Из статистики мы видим, что игнорируют ПДД и садятся пьяными за руль те, кто имеет опыт и стаж вождения, - добавил Нечаев.

ИСТОЧНИК KP.RU