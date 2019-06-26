Пропавшая в Кемерове шестилетняя девочка найдена живой

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-26T11:49:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове найдена пропавшая шестилетняя девочка. Малышку разыскали и привели домой полицейские.

Накануне около десяти вечера в отдел полиции Заводского района обратилась женщина. Она рассказала, что ее маленькая дочь не вернулась домой с прогулки. Кемеровчанка с мужем пытались самостоятельно найти девочку, но безрезультатно.

-На поиски ребенка были ориентированы все экипажи полиции, задействованные в системе единой дислокации, привлечены сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы ПДН, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили девочку у ее подруги, к которой она пошла в гости, не предупредив об этом родителей.

Ребенка передали матери, а также провели с ней профилактическую беседу. Ей придется заплатить штраф 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU