2019-06-26T11:49:08+03:00
Происшествия

Пропавшая в Кемерове шестилетняя девочка найдена живой

Малышку привели домой полицейские
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Девочка нашлась у подруги.Девочка нашлась у подруги.Фото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В Кемерове найдена пропавшая шестилетняя девочка. Малышку разыскали и привели домой полицейские.

Накануне около десяти вечера в отдел полиции Заводского района обратилась женщина. Она рассказала, что ее маленькая дочь не вернулась домой с прогулки. Кемеровчанка с мужем пытались самостоятельно найти девочку, но безрезультатно.

-На поиски ребенка были ориентированы все экипажи полиции, задействованные в системе единой дислокации, привлечены сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные и инспекторы ПДН, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области. - В результате проведенных мероприятий полицейские обнаружили девочку у ее подруги, к которой она пошла в гости, не предупредив об этом родителей.

Ребенка передали матери, а также провели с ней профилактическую беседу. Ей придется заплатить штраф 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбасским больницам дополнительно выделили почти 1,8 миллиарда рублей
С карты Кузбасса исчез один район
В Кузбассе поймали почти 250 пьяных мотоциклистов и мопедистов
Подросток погиб из-за баловства на турнике в Кузбассе
Каждый шестой лишенный прав кузбассовец снова садится за руль пьяным
В Кузбассе маленький ребенок отравился наркотиками: проверка слуха
Кемерово может остаться без аквапарка
В Новокузнецке пропал 21-летний голубоглазый парень
Городские власти незаконно переселяли жителей Новокузнецка
В Междуреченске мужчина угрожал ножом администратору магазина
Кузбасский Агрофорум-2019 стартует 27 июня
Умер известный новокузнецкий журналист и предприниматель Юрий Чурсин
Жители Новокузнецка могут обследовать здоровье в торговых центрах
На каких кузбасских пляжах можно купаться
Из-за 20 тысяч рублей инспектор Ростехнадзора в Кузбассе лишился должности и свободы