2019-06-26T12:53:56+03:00
Общество

С карты Кузбасса исчез один район

Топкинский муниципальный район сменил статус
Екатерина РОМАНОВА
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В Кузбассе исчез один район. ФОТО: пресс-служба Совета народных депутатов Кемеровской областиВ Кузбассе исчез один район. ФОТО: пресс-служба Совета народных депутатов Кемеровской области
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Топкинский муниципальный район сменил свой статус. Теперь он именуется Топкинским муниципальным округом. Такое преобразование должно оптимизировать бюджет и изменить жизнь в округе к лучшему.

В конце мая 2019 года Совет народных депутатов Топкинского муниципального района предложил объединить все поселения, входящие в состав района. И на прошедшей сессии депутаты областного Совета приняли изменения в Закон Кемеровской области «О статусе и границах муниципальных образований». После этого и сам муниципальный район, и поселения, входившие в его состав, утратили статус муниципальных образований, как это предписано Федеральным законом. А вновь образованное муниципальное образование было наделено статусом муниципального округа. Также были определены его границы. К слову, Топкинский район стал первым в Кузбассе, обретшим новый статус.

- В перспективе многие сельские районы Кузбасса превратятся в муниципальные округа. Такие изменения – не простая формальность. Преобразование территорий позволит объединить бюджеты, что будет способствовать более эффективному управлению муниципальными округами, оперативному принятию решений, улучшению качества жизни кузбассовцев, - отметил вице-спикер кузбасского парламента Юрий Скворцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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