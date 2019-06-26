2019-06-26T14:36:44+03:00
Общество

Кузбасские приставы опечатали опасный башенный кран

Его работу приостановили на 45 суток
Ирина АВТУШКО
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Работа башенного крана приостановлена на 45 суток.Работа башенного крана приостановлена на 45 суток.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Кузбасские приставы опечатали опасный башенный кран в Кемерове. Его работа приостановлена на 45 суток.

Причиной запрета эксплуатации строительной техники стало решение Центрального районного суда. Его вынесли после выездной проверки Сибирским управлением Федеральной службы по экологическому и атомному надзору строительной компании ООО «ТехСтрой».

Проверка показала, что предприятие допускает нарушения, угрожающие жизни и здоровью людей. В частности, у эксплуатируемого крана нет заключения экспертизы промышленной безопасности, сам кран находится в стесненных условиях, у него отсутствует прибор безопасности. Кроме того, на строительной площадке не было знаков безопасности и защитных козырьков над входом в здание. Всего было выявлено 19 нарушений.

- Судья Центрального районного суда города Кемерово признал общество с ограниченной ответственностью «ТехСтрой» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного приостановления эксплуатации башенного крана сроком на 45 суток, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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