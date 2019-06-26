Сквер имени Кузнецова появится в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-26T14:38:55+03:00

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Новый зеленый островок в скором времени появится в городе Новокузнецке. В Центральном районе, между улицами Кузнецова и Октябрьским проспектом разобьют сквер.

На сайте электронных референдумов «Наш Новокузнецк» горожане особенно активно голосовали за создание сквера между улицами Кузнецова и Октябрьским проспектом. При этом больше всего горожан выразило пожелание присвоить новому скверу имя Алексея Кузнецова, который когда-то был генеральным директором Кузнецкого металлургического комбината. Под его руководством комбинат пережил значительный экономический подъем, реконструкции и техническое перевооружение. Благодаря Кузнецову в городе строилось новое жилье, детские сады, пионерский лагерь «Космонавт», горнолыжная база «Мрас-Су» профилакторий «Металлург». Мемориал славы кузнецких металлургов, реконструкция ледового Дворца спорта также связаны с его именем.

- Скверимени Кузнецова будет благоустроен в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда», - сообщает пресс-служба администрации города Новокузнецка. - Проект сквера прошел экспертизу, в скором времени будет определен подрядчик. Работы планируется завершить в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU