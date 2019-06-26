МЧС предупреждает кузбассовцев о сильной жаре

СЕГОДНЯ 17:31 2019-06-26T17:31:51+03:00

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МЧС Кузбасса предупреждает жителей о наступлении сильной жары. Также ведомство дает рекомендации в связи с аномальной погодой

В Кемеровской области в четверг, 27 июня, температура в отдельных районах может достигнуть отметок +30…+32 градуса. В связи с этим специалисты Главного управления МЧС России по Кемеровской области рекомендуют соблюдать меры предосторожности в жаркую погоду.

Прежде всего не стоит длительное время находиться на солнце, чтобы не вызвать тепловой удар и не спровоцировать солнечные ожоги. Особенно это касается пожилых людей и тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также рекомендуется соблюдать питьевой режим и, по возможности, не совершать продолжительных пеших прогулок.

-Планируя отдых у воды, помните, что купание безопасно только на санкционированных пляжах, - отметили в ведомстве. - Купание, а тем более ныряние, на других водоемах (карьерах, искусственных прудах, не оборудованных для этого) несет прямую угрозу здоровью, а зачастую и жизни.

Также опасно купание в состоянии опьянения. Но даже в трезвом виде не стоит окунаться в холодную воду – это может вызвать судороги и нарушение работы сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU