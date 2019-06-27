В Кузбассе нефть вылилась на железную дорогу

СЕГОДНЯ 09:07 2019-06-27T09:07:33+03:00

Яйский нефтеперерабатывающий завод нарушал закон при обращении с опасными грузами Фото: pixebay.com

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В Кузбассе нефтеперерабатывающий завод уличили в розливе нефтепродуктов на железнодорожные пути. Прокуроры зафиксировали пять случаев нарушений.

Яйский нефтеперерабатывающий завод нарушал закон при обращении с опасными грузами. Здесь допускались случаи некачественной подготовки железнодорожных вагонов под нефтепродукты, что привело к их розливу по пути следования железнодорожного состава. Факты выявили специалисты Тайгинской транспортной прокуратуры.

- В текущем году зафиксировано пять инцидентов с опасными грузами (течей из нижнего сливного устройства), грузоотправителем которых являлся Яйский нефтеперерабатывающий завод, а погрузка осуществлялась на станции Судженка, - отметили в транспортной прокуратуре.

В результате проверки директору завода было внесено представление, а в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении.

В ведомстве отметили, что розлив нефтепродуктов на путях общего пользования оказывает негативное воздействие на окружающую среду, а также может стать причиной пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU