В Кузбассе нефть вылилась на железную дорогу
В Кузбассе нефтеперерабатывающий завод уличили в розливе нефтепродуктов на железнодорожные пути. Прокуроры зафиксировали пять случаев нарушений.
Яйский нефтеперерабатывающий завод нарушал закон при обращении с опасными грузами. Здесь допускались случаи некачественной подготовки железнодорожных вагонов под нефтепродукты, что привело к их розливу по пути следования железнодорожного состава. Факты выявили специалисты Тайгинской транспортной прокуратуры.
- В текущем году зафиксировано пять инцидентов с опасными грузами (течей из нижнего сливного устройства), грузоотправителем которых являлся Яйский нефтеперерабатывающий завод, а погрузка осуществлялась на станции Судженка, - отметили в транспортной прокуратуре.
В результате проверки директору завода было внесено представление, а в отношении виновного лица возбуждено дело об административном правонарушении.
В ведомстве отметили, что розлив нефтепродуктов на путях общего пользования оказывает негативное воздействие на окружающую среду, а также может стать причиной пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU