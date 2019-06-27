2019-06-27T13:17:29+03:00
Происшествия

В кемеровском торговом центре нашли подозрительный предмет

Всех посетителей эвакуировали
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Сверток находился в камере храненияСверток находился в камере храненияФото: Екатерина БОРМОТОВА
Изменить размер текста:

В Кемерове в четверг, 27 июня, эвакуировали посетителей торгового центра «Променад 1». В здании нашли подозрительный предмет.

Инцидент произошел днем в торговом центре на проспекте Ленина, 90/1.

- Была эвакуация из-за подозрительного свертка в камере хранения. В результате оказалось, что внутри находились кольца от гардины, - рассказал «Комсомольской правде» собственный источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанам предлагают выбрать название для сквера на месте «Зимней вишни»
В Прокопьевске мужчина украл ящик с пожертвованиями для ребенка
Россельхозбанк поможет Орловской области привлечь инвестиции в АПК
РСХБ кредитует покупку и установку оборудования для использования природного газа
Кузбассовцам обещают жаркие, но дождливые выходные
Экс-глава Березовского Дмитрий Титов признался в получении миллионной взятки
Мощный взрыв прогремел вблизи двух крупных городов в Кузбассе
В Кузбассе нефть вылилась на железную дорогу
На оживленном перекрестке в Кемерове не работает светофор
У кемеровского мэра появился новый заместитель
Тариф на вывоз мусора на юге Кузбасса вырастет на 83 копейки
Заросли конопли скосили в новокузнецком сквере
Операции по реконструкции груди начали проводить кузбасские онкологи
Налетчика с пистолетом разыскивают в Кузбассе
МЧС предупреждает кузбассовцев о сильной жаре
Сквер имени Кузнецова появится в Новокузнецке
Заместитель губернатора Кузбасса назвал сложной ситуацию на угольном рынке