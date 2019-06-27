В кемеровском торговом центре нашли подозрительный предмет
Всех посетителей эвакуировали
Сверток находился в камере храненияФото: Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемерове в четверг, 27 июня, эвакуировали посетителей торгового центра «Променад 1». В здании нашли подозрительный предмет.
Инцидент произошел днем в торговом центре на проспекте Ленина, 90/1.
- Была эвакуация из-за подозрительного свертка в камере хранения. В результате оказалось, что внутри находились кольца от гардины, - рассказал «Комсомольской правде» собственный источник, знакомый с ситуацией.
В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU