В кемеровском торговом центре нашли подозрительный предмет

СЕГОДНЯ 12:51 2019-06-27T13:17:29+03:00

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В Кемерове в четверг, 27 июня, эвакуировали посетителей торгового центра «Променад 1». В здании нашли подозрительный предмет.

Инцидент произошел днем в торговом центре на проспекте Ленина, 90/1.

- Была эвакуация из-за подозрительного свертка в камере хранения. В результате оказалось, что внутри находились кольца от гардины, - рассказал «Комсомольской правде» собственный источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время торговый центр работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU