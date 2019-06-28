2019-06-28T07:16:48+03:00
Происшествия

В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом

На то, чтобы справиться с огнем потребовалось больше 40 минут [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом. ФОТО: Дарья Андреева.В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом. ФОТО: Дарья Андреева.
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Вечером 27 июня в Кемерове сгорел частный жилой дом, надворные постройки и веранда. С огнем боролись 26 человек.

В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом..Видео: Дарья Андреева.

Сигнал о пожаре в частном доме города Кемерово поступил на пульт диспетчера 27 июня в 19:30. На место незамедлительно выехали семь единиц техники и 26 человек.

- На момент прибытия первого подразделения дом, надворная постройка, веранда и баня горели открытым пламенем, - рассказали о том, как тушили пожар в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемервоской области. - В результате пожара сгорели стены внутри и снаружи дома, обрешетка крыши на всей площади, надворная постройка и веранда полностью, а также деревянная обрешётка крыши и стены бани.

По данным ведомства, общая площадь пожара составила 93 квадратных метра, а предварительной причиной его начала могло стать неосторожное обращение с огнем. К слову, локализовать пожар удалось лишь в 20:12, а ликвидировать – в 20:36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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