В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом
Вечером 27 июня в Кемерове сгорел частный жилой дом, надворные постройки и веранда. С огнем боролись 26 человек.
В Кемерове сгорел жилой дом и все, что было рядом..Видео: Дарья Андреева.
Сигнал о пожаре в частном доме города Кемерово поступил на пульт диспетчера 27 июня в 19:30. На место незамедлительно выехали семь единиц техники и 26 человек.
- На момент прибытия первого подразделения дом, надворная постройка, веранда и баня горели открытым пламенем, - рассказали о том, как тушили пожар в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемервоской области. - В результате пожара сгорели стены внутри и снаружи дома, обрешетка крыши на всей площади, надворная постройка и веранда полностью, а также деревянная обрешётка крыши и стены бани.
По данным ведомства, общая площадь пожара составила 93 квадратных метра, а предварительной причиной его начала могло стать неосторожное обращение с огнем. К слову, локализовать пожар удалось лишь в 20:12, а ликвидировать – в 20:36.
ИСТОЧНИК KP.RU