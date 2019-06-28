На кемеровском перекрестке изменили схему движения
Сегодня после утреннего часа пик на одном из кемеровских перекрестков поменялась схема движения. Это должно уменьшить пробки на городских дорогах.
По информации Центра организации дорожного движения, на перекрестке проспекта Химиков и улицы Волгоградской изменилась фаза работы светофора. В частности, после утреннего часа пик была введена стрелка, которая обеспечивает поворот налево.
-Новая мера позволит сократить время ожидания для тех, кто поворачивает с проспекта Химиков на улицу Волгоградскую в направлении 62-го проезда и улицу Сибиряков-гвардейцев, и, как следствие – уменьшить пробки, - уточнили в пресс-службе администрации города Кемерово.
Изменения в дорожном движении также запланированы завтра, 29 июня. В связи с празднованием Дня молодежи с 8.00 до 20.00 часов будет ограничена стоянка автотранспорта слева от сцены линейного парка бульвара Строителей от проспекта Ленина до проспекта Химиков.
ИСТОЧНИК KP.RU