2019-06-28T08:37:42+03:00
Общество

На кемеровском перекрестке изменили схему движения

Это должно уменьшить пробки в городе
Ирина АВТУШКО
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Изменение фазы светофора должно уменьшить пробки на городских дорогах.Изменение фазы светофора должно уменьшить пробки на городских дорогах.Фото: Екатерина САРДАКОВА
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Сегодня после утреннего часа пик на одном из кемеровских перекрестков поменялась схема движения. Это должно уменьшить пробки на городских дорогах.

По информации Центра организации дорожного движения, на перекрестке проспекта Химиков и улицы Волгоградской изменилась фаза работы светофора. В частности, после утреннего часа пик была введена стрелка, которая обеспечивает поворот налево.

-Новая мера позволит сократить время ожидания для тех, кто поворачивает с проспекта Химиков на улицу Волгоградскую в направлении 62-го проезда и улицу Сибиряков-гвардейцев, и, как следствие – уменьшить пробки, - уточнили в пресс-службе администрации города Кемерово.

Изменения в дорожном движении также запланированы завтра, 29 июня. В связи с празднованием Дня молодежи с 8.00 до 20.00 часов будет ограничена стоянка автотранспорта слева от сцены линейного парка бульвара Строителей от проспекта Ленина до проспекта Химиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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