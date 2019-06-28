2019-06-28T10:03:49+03:00
Общество

Маленький ребенок травмировался в новокузнецком торговом центре

Следственный комитет проводит доследственную проверку
Екатерина РОМАНОВА
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Маленький ребенок травмировался в новокузнецком торговом центреМаленький ребенок травмировался в новокузнецком торговом центреФото: Асхат БАРДЫНОВ
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4-летний мальчик вместе с мамой отправились в один из игровых центров Новокузнецка. Семейный отдых закончился серьезной травмой ребенка.

Жительница Новокузнецка вместе с 4-летним сыном решила побывать в одном из игровых центров. Малыш принялся прыгать на батуте, при этом женщина находилась рядом с ним. В какой-то момент новокузнечанка услышала крик ребенка и увидела сына лежащим на полу между конструкцией батута и стеной. Лицо ребенка было в крови. Мальчику вызвали скорую помощь, и врачи госпитализировали его в больницу с травмой головы.

Сейчас случаем травмирования ребенка в игровом центре занимаются специалисты Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

- Следствию предстоит установить, в соответствии ли с требованиями безопасности было установлено аттракционное оборудование, - отметили в пресс-службе ведомства. -По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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