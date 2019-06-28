2019-06-28T16:12:54+03:00
Происшествия

Кемеровчанин похитил у банка автомобиль и разобрал его на части

Для похищения машины мужчина использовал эвакуатор
Екатерина РОМАНОВА
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Кемеровчанин похитил у банка автомобиль и разобрал его на части.Кемеровчанин похитил у банка автомобиль и разобрал его на части.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Один из жителей города Кемерово решил на время стать автовладельцем и похитил машину, принадлежавшую банку. Судьба машины печальна: она была разобрана по частям и продана. А ее похититель за это может лишиться свободы.

29-летний житель Кемерова очень хотел, чтобы у него была машина. Он присмотрел себе Renault Duster, правда, не в салоне, а на парковке возле одного из банков. Ночью он при помощи эвакуатора вывез иномарку с парковки и спрятал в безлюдном месте.

Автомобиль принадлежал банку, и уже утром его представители обратились в полицию с заявлением об угоне. Личность подозреваемого в угоне установили и вскоре его задержали. Правда, к тому времени мужчина успел перегнать автомобиль на станцию техобслуживания, разобрать и продать по частям. Ущерб составил около 400 тысяч рублей.

Теперь предприимчивый кемеровчанин, к слову, не раз уже судимый, вновь предстанет перед судом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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