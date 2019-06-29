Киоск по продаже мороженого похитили в Новокузнецке

СЕГОДНЯ 06:41 2019-06-29T06:41:08+03:00

Сладкого лакомства в тот момент в киоске не было

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На пересечении улиц Спартака и Кирова в Новокузнецке установили киоск по продаже мороженого. Вот только простоял он недолго: буквально на следующий день киоск пропал.

Киоск по продаже мороженого появился на пересечении улиц Кирова и Спартака. Его только-только установили и еще даже не успели завезти сладкое холодное лакомство, когда случилось чрезвычайное происшествие. Киоск пропал с того места, где его поставили накануне. За помощью представитель торговой организации обратился в полицию.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, в настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

Полицейские просят граждан, которым что-либо известно о лицах, причастных к данному инциденту, сообщить об этом по телефонам в дежурную часть отдела полиции «Центральный» УМВД России по городу Новокузнецку по телефонам: 8-(3843)-45-94-24, 8-(3843)-46-22-29.

ИСТОЧНИК KP.RU