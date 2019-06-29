2019-06-29T08:17:55+03:00
Общество

Меры соцподдержки неэффективны: Кемеровская управляющая компания объявила о резком росте цен

Объявлениями о повышении цен на коммуналку оклеены кемеровские дома
Екатерина РОМАНОВА
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Меры соцподдержки неэффективны: Кемеровская управляющая компания объявила о резком росте цен. ФОТО: Игорь. Л.Меры соцподдержки неэффективны: Кемеровская управляющая компания объявила о резком росте цен. ФОТО: Игорь. Л.
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Кемеровчане возмущены: одна из управляющих компаний объявила о резком повышении цен на коммунальные услуги. На сколько именно они вырастут, не говорится, зато объявлениями оклеены все дома, которые обслуживает компания.

Кемеровчанин Игорь Л. обратил внимание на то, что на его подъезде появилось объявление. Его текст удивил и возмутил мужчину: управляющая компания, которая обслуживает дом, заявила о резком повышении цен на коммунальные услуги. Причем уже с понедельника, 1 июля. При этом нигде, кроме как в этом объявлении, о «резком повышении» не сообщается. Фотографии с объявлением на подъезде наш читатель прислал в редакцию.

- Наша управляющая компания вообще известна своей изобретательностью при выбивании долгов по ЖКХ. За задолженность в один месяц у меня отключали электроэнергию, приходила сотрудница компании вместе с электриком. Посмотрите в интернете: там много таких историй! - рассказал наш читатель. - Очевидно, и в этот раз они просто придумали очередную авантюру: чтобы люди на выходных побежали и оплатили не только возможные долги, но и вперед на несколько месяцев.

Примечательно, что объявление появилось в пятницу во второй половине дня. Ни в пятницу, ни в субботу дозвониться до представителей управляющей компании и выяснить, какое же повышение цен они имели ввиду и "на сколько", нам не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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