Новокузнечанин упал с балкона четвертого этажа и остался жив

СЕГОДНЯ 14:09 2019-06-29T14:09:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Один из новокузнечан решил сбежать от родственников, которые закрыли его дома. мужчина не нашел ничего лучшего, как выпрыгнуть в окно. Полет с четвертого этажа закончился печально. Мужчина выжил, но получил травмы.

Несчастный случай произошел около 00:30 в одном из дворов по улице Радищева. Мужчина, живущий в одной из квартир, длительное время употреблял спиртное. Его родственники из благих намерений закрыли его в квартире: они надеялись, что так он не сможет пойти в магазин и купить новую партию алкоголя. Однако мужчина очень хотел принять спиртного и решил сбежать через окно.

Мужчина упал с высоты четвертого этажа и получил тяжелые травмы. Очевидцы вызвали скорую помощь, и врачи доставили его в больницу – об этом сообщает Правоохранительный портал Кузбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU