2019-06-29T15:19:04+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса подписал соглашение с руководителем Ростехнадзора

Научный центр ВостНИИ станет частью кузбасского научно-образовательного центра
Екатерина РОМАНОВА
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Губернатор Кузбасса подписал соглашение с руководителем Ростехнадзора. ФОТО: пресс-служба АКОГубернатор Кузбасса подписал соглашение с руководителем Ростехнадзора. ФОТО: пресс-служба АКО
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев и руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин подписали соглашение о взаимодействии по обеспечению безопасности труда на предприятиях Кузбасса и развитию Научного центра ВостНИИ, который расширится и станет частью Научно-образовательного центра Кузбасса.

Алексей Алешин приехал в Кузбасс с рабочим визитом. К слову, сам он окончил в Кузбассе школу и университет, и до сих пор уверен в том, что Кемерово – один из лучших городов. Во время визита руководитель Ростехнадзора вместе с Сергеем Цивилевым он заложил аллею в честь 300-летия Ростехнадзора и 300-летия Кузбасса.

- Развитие угольной отрасли нашего региона невозможно без тесного взаимодействия с горным надзором. Его сотрудники ежедневно принимают непростые решения, от которых зависит работа наших предприятий, - отметил Сергей Цивилев. - Работы предстоит много! Мы вводим в регионе новые стандарты для угольщиков. За их исполнением нашим надзорным органом нужно внимательно следить.

Кроме того, Сергей Цивилев пожелал в юбилейный для службы год всему ее коллективу новых профессиональных достижений на благо нашего государства и его граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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