2019-06-30T06:22:07+03:00
Общество

Скончался известный кемеровский музыкант Евгений Качалин

У него остановилось сердце
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Евгению Качалину было 54 года Фото: Игорь Мизгирев / "ВКонтакте"Евгению Качалину было 54 года Фото: Игорь Мизгирев / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове скончался известный музыкант и композитор Евгений Качалин. Он умер в больнице, куда был доставлен 27 июня.

Евгений Качалин скончался утром пятницы – у него остановилось сердце. Как сообщили родственники, накануне музыканта экстренно госпитализировали, диагноз не уточняется. Ему было 54 года.

Проводить артиста в последний путь можно будет в понедельник, 1 июля. Прощание пройдет в ритуальном зале №2 на улице Баумана областного центра с 10.00 до 11.00.

Известность пришла к Евгению Качалину в начале 90-х. Тогда он был скрипачом и вокалистом студенческого ансамбля «Проспект». Также он был участником первой кемеровской команды КВН.

Музыка Евгения Качалина звучала в спектаклях Кемеровского театра кукол имени Гайдара, а также в постановках театров Томска, Красноярска, Новосибирска и Свердловска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кемеровчанка может лишиться свободы из-за перекопанной клумбы
Видео: кемеровчанин избил женщину во дворе дома
Кузбассовцы удивлены российским флагом с неправильными цветами
Юная прокопчанка сбежала из дома ради шопинга
Шквалистый ветер, грозы и град: в воскресенье кузбассовцев ждет непогода
Губернатор Кузбасса подписал соглашение с руководителем Ростехнадзора
Новокузнечанин упал с балкона четвертого этажа и остался жив
Для альпинистов в городе установят уличный скалодром
ГИБДД Кузбасса не рекомендует кузбассовцам ездить по трассе «Сибирь»
В центре Белова борются с коноплей
Жители Кемерова поменяли мнение о названии сквера на месте «Зимней вишни»
Кошка разродилась в детской коляске в кемеровской многоэтажке
В Кемерове празднуют День молодежи
Меры соцподдержки неэффективны: Кемеровская управляющая компания объявила о резком росте цен