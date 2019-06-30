Скончался известный кемеровский музыкант Евгений Качалин

СЕГОДНЯ 06:22 2019-06-30T06:22:07+03:00

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В Кемерове скончался известный музыкант и композитор Евгений Качалин. Он умер в больнице, куда был доставлен 27 июня.

Евгений Качалин скончался утром пятницы – у него остановилось сердце. Как сообщили родственники, накануне музыканта экстренно госпитализировали, диагноз не уточняется. Ему было 54 года.

Проводить артиста в последний путь можно будет в понедельник, 1 июля. Прощание пройдет в ритуальном зале №2 на улице Баумана областного центра с 10.00 до 11.00.

Известность пришла к Евгению Качалину в начале 90-х. Тогда он был скрипачом и вокалистом студенческого ансамбля «Проспект». Также он был участником первой кемеровской команды КВН.

Музыка Евгения Качалина звучала в спектаклях Кемеровского театра кукол имени Гайдара, а также в постановках театров Томска, Красноярска, Новосибирска и Свердловска.

ИСТОЧНИК KP.RU