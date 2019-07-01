Горожане выбросили мешок с кошками и котятами у гаражей в Прокопьевске

СЕГОДНЯ 04:07 2019-07-01T04:07:49+03:00

Горожане оставили мешок с домашними животными недалеко от приюта Фото: Алина Ленивцева / "ВКонтакте"

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В Прокопьевске местная жительница стала свидетельницей бессердечного поступка земляков. Мужчина и женщина выбросили на пустыре мешок, полный кошек и котят.

Прокопчанка рассказала, что на ее глазах мужчина с женщиной привезли к гаражам мешок и уехали. Позже, во время прогулки с детьми, горожанка заглянула в мешок: внутри находились кошки с котятами.

«Приют в 500 метрах от того места, где женщина их выкинула, за рулем был мужчина», - написала прокопчанка в одном из городских пабликов в соцсети.

Женщина отметила, что запомнила номер машины, на котором уехала пара. Интернет-пользователи посоветовали ей обратиться в полицию, чтобы людей наказали за жестокое обращение с животными.

ИСТОЧНИК KP.RU