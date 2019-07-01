Сразу четыре иномарки сожгли в центре Кемерова

СЕГОДНЯ 06:04 2019-07-01T06:11:57+03:00

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В Кемерове минувшей ночью сожгли сразу четыре иномарки. С огнем боролись семь пожарных.

Сигнал о пожаре в частных легковых автомобилях на проспекте Советском поступил в оперативные службы в 2.09.

- На момент прибытия первого подразделения четыре автомобиля марок Nissan Juke, SsangYong Actyon, Ford Kuga и Citroen C4 горели открытым пламенем. В результате Nissan обгорел внутри и снаружи на всей площади, у SsangYong обгорел моторный отсек и салон на всей площади, у Ford Kuga обгорело зеркало и лакокрасочное покрытие правого переднего крыла, у Citroen C4 обгорело лакокрасочное покрытие с левой стороны, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, причиной пожара стали умышленные действия по уничтожению чужого имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU