9-летний мальчик вместе с матерью утонул в Мысках

СЕГОДНЯ 06:25 2019-07-01T06:32:31+03:00

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В Мысках мать с двумя детьми пыталась перейти реку по мелководью. В результате женщина и младший ребенок погибли.

Инцидент произошел 29 июня около 17.00. Предварительно установлено, что 39-летняя женщина вместе с 12-летней дочерью и 9-летним сыном отдыхала на берегу реки. После отдыха они решили перейти реку по мелководью, но сильным течением их стало сносить на глубину. После этого женщина отпустила руки детей и сказала им плыть.

- Девочка плавать не умела, она смогла зацепиться за камни и позвать на помощь, ее спасли рыбаки, - сообщили в СУ СК по Кемеровской области.

В это время ни женщину, ни мальчика уже не было видно. Тело матери нашли лишь спустя сутки. Поиски мальчика продолжаются.

Следователи начали доследственную проверку, сейчас устанавливается причина смерти женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU