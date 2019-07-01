Скейт-парк на обновленной набережной помешал кемеровчанам

СЕГОДНЯ 08:31 2019-07-01T08:31:32+03:00

Теперь скейт-парк будет располагаться со стороны улицы Боготольской

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В Кемерове перенесут скейт-парк, расположенный рядом с жилыми домами на набережной Кировского района. На шум от катающихся детей пожаловались местные жители.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/717635" frameborder="0"></iframe> В Кемерове из-за жалоб перенесут новый скейт-парк.Видео: Илья Середюк / "ВКонтакте"

Мэр города Илья Середюк сообщил, что получил много жалоб от жителей домов, расположенных рядом со скейт-парком на набережной Кировского района.

- В прошлом году мы отремонтировали набережную Кировского района и смонтировали там скейт-парк. Так получилось, что он оказался недалеко от жилых домов, и поскольку пользуется большой популярностью у детей, создает много шума на невозможность отдыхать, - сказал мэр.

Середюк отметил, что администрация нашла возможность перенести скейт-парк в другую часть набережной. Он будет располагаться со стороны улицы Боготольской, где нет жилых домов.

ИСТОЧНИК KP.RU