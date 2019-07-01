В кузбасском питомнике собаки расцарапали лицо 4-летнему ребенку

СЕГОДНЯ 09:37 2019-07-01T10:54:59+03:00

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Владелец питомника аляскинских маламутов в скором времени предстанет перед судом. Мужчине грозит наказание за то, что при катании на собаках травмировался 4-летний ребенок.

44-летний предприниматель из Кемеровского района организовывал катание на аляскинских маламутах. В январе 2019 года женщина и два ее сына 4 и 12 лет пришли в питомник, чтобы покататься на собачьей упряжке. Вопреки правилам предприниматель разрешил детям кататься вдвоем, при этом упряжкой управлял старший из братьев, а младший сидел в санях. Ни взрослые, ни инструктор детей не сопровождали.

Во время катания 12-летний мальчик не удержался и упал с упряжки, а собаки в течение некоторого времени еще катили сани. Потом же сани перевернулись, и 4-летний ребенок оказался под ними. Когда мальчика вытащили из-под них, на его лице обнаружили травмы. После судебно-медицинская экспертиза показала, что эти травмы причинили собаки, расцарапав ребенку лицо.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU