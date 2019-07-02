2019-07-02T06:41:01+03:00
Происшествия

Кузбасского полицейского убили в Чечне

Информацию подтвердили в региональном управлении МВД
Екатерина БОРМОТОВА
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Полицейский из Новокузнецка Александр Дворников погиб в Чеченской Республике. Информацию подтвердили в региональном управлении МВД.

Трагедия произошла в понедельник, 1 июля, на контрольно-заградительном посту № 4 в Ачхой-Мартановском районе. Около 14.00 неизвестный подошел к сотруднику и ударил его ножом, а затем бросил гранату. Нападавшего уничтожили ответным огнем.

- Кузбасский полицейский от полученного ранения скончался по дороге в госпиталь, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Александру Дворникову было 33 года. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Александру Дворникову было 33 года. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Александр Дворников родился 24 ноября 1985 года. В 2011 году поступил на службу в органы внутренних дел России - все восемь лет работал в ППС. Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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