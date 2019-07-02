Житель Прокопьевска ограбил девушку на первом свидании
В Прокопьевске местный житель напал на девушку на первом свидании. После прогулки мужчина вырвал из ее рук рюкзак с ноутбуком и сбежал.
В полицию обратилась 24-летняя местная жительница. Молодая женщина рассказала, что малознакомый мужчина напал на нее и похитил рюкзак с ноутбуком и телефоном на сумму около 36 тысяч рублей.
Как выяснилось, на улице прокопчанка познакомилась с молодым человеком и согласилась на прогулку. После того как девушка сообщила, что ей пора домой, кавалер вырвал из ее рук рюкзак с техникой и скрылся.
Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался 24-летний местный житель.
Мужчина признался в грабеже и рассказал, что хотел оставить ноутбук себе, а телефон подарил другу. Все похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении прокопчанина возбуждено уголовное дело за грабеж. Ему грозит до четырех лет заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU