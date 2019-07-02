2019-07-02T10:59:48+03:00
Происшествия

Житель Прокопьевска ограбил девушку на первом свидании

Мужчине был нужен ноутбук
Екатерина БОРМОТОВА
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Житель Прокопьевска ограбил девушку на первом свидании.Житель Прокопьевска ограбил девушку на первом свидании.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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В Прокопьевске местный житель напал на девушку на первом свидании. После прогулки мужчина вырвал из ее рук рюкзак с ноутбуком и сбежал.

В полицию обратилась 24-летняя местная жительница. Молодая женщина рассказала, что малознакомый мужчина напал на нее и похитил рюкзак с ноутбуком и телефоном на сумму около 36 тысяч рублей.

Как выяснилось, на улице прокопчанка познакомилась с молодым человеком и согласилась на прогулку. После того как девушка сообщила, что ей пора домой, кавалер вырвал из ее рук рюкзак с техникой и скрылся.

Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам. Им оказался 24-летний местный житель.

Мужчина признался в грабеже и рассказал, что хотел оставить ноутбук себе, а телефон подарил другу. Все похищенное имущество было изъято и возвращено законному владельцу, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении прокопчанина возбуждено уголовное дело за грабеж. Ему грозит до четырех лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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