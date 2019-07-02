СЕГОДНЯ 13:35 2019-07-02T13:54:57+03:00

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В Новокузнецке начали ремонтировать трамвайные переезды. В этом году средства выделены на ремонт пяти объектов.

Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие Новокузнецка выделило средства на ремонт пяти трамвайных переездов. Часть работ уже завершена. Как рассказали в городском управлении транспорта и связи, были отремонтированы покрытие и рельсошпальная сетка на улицах Рудокопровой и Орджоникидзе, а также два переезда на проспекте Курако. Сейчас завершаются работы на пересечении Кирова и Дружбы.

Работы транспортники проводят собственными силами, без привлечения подрядчиков.

- На пересечениях путейцы протягивают рельсовые стыки, производят подсыпку, трамбовку, поднимают просевшие шпалы и укладывают новый асфальт, - сообщили в УТиС. - До конца сезона планируется приведение в нормативное состояние переездов на кольце Советской площади, перекрестках Тольятти - Дружбы и улицы Ленина с Техническим проездом.

ИСТОЧНИК KP.RU